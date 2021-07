Manchester Utd, Solskjaer: “Ho avuto i giocatori che volevo, adesso niente scuse” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha detto la sua in merito all'avvio della nuova stagione Leggi su mediagol (Di venerdì 30 luglio 2021) Il tecnico delUnited, Ole Gunnar, ha detto la sua in merito all'avvio della nuova stagione

Advertising

Mediagol : Manchester Utd, Solskjaer: “Ho avuto i giocatori che volevo, adesso niente scuse” - DavidePaolucci5 : @Alechester26 @Ricky_Thana @kapudort @BlackChilean Contattami quando il manchester utd riperde una finale in Europa - DavidePaolucci5 : @Ricky_Thana @Alechester26 @kapudort @BlackChilean Fra ma che ti vuoi aspettare da un francese che tifa manchester utd - badboyriri77 : @TimBeck8613 @DiMarzio Non servono le vittorie in Europa per essere ricordati? Allora è più importante il Leicester… - CarlosGlzz7 : @2707_javier 4.- Barcelona, River, Manchester Utd, y el colo colo -