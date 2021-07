LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi approda in finale nel salto in alto, Abdelwahed e Ala Zoghlami in finale nei 3000 siepi, Bellò, Sibilio e Bongiorni in semifinale! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.43 Inizia ora la quinta batteria dei 100 metri femminili, ci avviciniamo alla fine della prima parte del programma di giornata. 5.41 Record africano eguagliato per Ta Lou che risponde dunque al 10?82 di Thompson-Herah. 5.38 Vince l’ivoriana Ta Lou in 10?78, seconda la britannica Neita in 10?96, terza la canadese Emmanuel in 11?18. 5.35 Ora la quarta batteria delle sette dei 100 metri femminili. 5.32 Bongiorni E’ TERZAAAAA!!!!! L’azzurra chiude in 11?35 dietro alla tedesca Burghardt (11?08) e alla statunitense OLIVEr (11?15) e si qualifica per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.43 Inizia ora la quinta batteria dei 100 metri femminili, ci avviciniamo alla fine della prima parte del programma di giornata. 5.41 Record africano eguagliato per Ta Lou che risponde dunque al 10?82 di Thompson-Herah. 5.38 Vince l’ivoriana Ta Lou in 10?78, seconda la britannica Neita in 10?96, terza la canadese Emmanuel in 11?18. 5.35 Ora la quarta batteria delle sette dei 100 metri femminili. 5.32E’ TERZAAAAA!!!!! L’azzurra chiude in 11?35 dietro alla tedesca Burghardt (11?08) e alla statunitense Or (11?15) e si qualifica per la ...

