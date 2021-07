Il Napoli vuole Emerson: interviene l'intermediario Zahavi per sbloccare la trattativa (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Napoli vuole Emerson Palmieri, l'italo-brasiliano è l'obiettivo principale per la corsia mancina di difesa. trattativa complessa visto l’alto ingaggio (sopra i 4 milioni netti) e anche il contratto in scadenza fra un anno col Chelsea. Ma la diplomazia sotterranea di Pini Zahavi - intermediario del club inglese, e anche procuratore del campione d’Europa - sta provando a smussare gli angoli. Insomma ci vorrà tempo e sangue freddo. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ilPalmieri, l'italo-brasiliano è l'obiettivo principale per la corsia mancina di difesa.complessa visto l’alto ingaggio (sopra i 4 milioni netti) e anche il contratto in scadenza fra un anno col Chelsea. Ma la diplomazia sotterranea di Pinidel club inglese, e anche procuratore del campione d’Europa - sta provando a smussare gli angoli. Insomma ci vorrà tempo e sangue freddo.

