Gkn | Mise convoca tavolo a Firenze per il 4 agosto

(Di venerdì 30 luglio 2021) «Dopo l'impegno costante di questi giorni - dice Todde - riteniamo indispensabile fare il punto sulla situazione relativa alla vertenza Gkn, per questo abbiamo deciso dire il, invitando tutte le parti coinvolte» L'articolo proviene daPost.

Agenzia ANSA

Nuovo tavolo su Gkn mercoledì prossimo: il Mise ha riconvocato le parti per il 4 agosto (alle 15). Al tavolo, che sarà presieduto dalla viceministra Alessandra Todde, sono invitati oltre al ministero del Lavoro i rappresentanti dell'azienda e delle parti sociali. Un nuovo tavolo ministeriale sulla vertenza Gkn. Lo annuncia la ViceMinistra al Mise Alessandra Todde. "Dopo l'impegno costante di questi giorni riteniamo indispensabile fare il punto sulla situazione ..." All'inizio del mese, la Gkn Driveline, un'azienda di proprietà del fondo britannico Melrose che produce componenti meccanici per motori del settore automobilistico, aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo.