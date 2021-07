Francesco Oppini non ci sta: ecco perché è finita con Tommaso Zorzi (Di venerdì 30 luglio 2021) Francesco Oppini e Tommaso Zorzi non sono più amici, ma il figlio di Alba Parietti non ci sta e sui social vuota il sacco e ammette tutto. Francesco Oppini, durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, aveva creato un rapporto speciale con Tommaso Zorzi. I due, andando contro ogni possibile pregiudizio, hanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 luglio 2021)non sono più amici, ma il figlio di Alba Parietti non ci sta e sui social vuota il sacco e ammette tutto., durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, aveva creato un rapporto speciale con. I due, andando contro ogni possibile pregiudizio, hanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Nivahl : RT @blogtivvu: Francesco Oppini: silenzio rotto dopo la “frattura” con Tommaso Zorzi ma s’imbatte ancora una volta in un terreno scivoloso… - Liliwhities : RT @tzvip_68: Mi fanno volare - tzvip_68 : Mi fanno volare - DonnaGlamour : Francesco Oppini rincara la dose sulla lite con Zorzi: “Lo trovo surreale” - sara75322498 : RT @Figliadinessun0: FRANCESCO MARIA OPPINI SCEGLI ME , AMA ME , SCOPA ME E SPOSA ME -