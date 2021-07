F1 Gp Ungheria 2021 | Verstappen domina le libere 1 Libere 2 live alle 15

Advertising

Open_gol : «Tutti hanno il diritto essere loro stessi, a prescindere da chi amano o da come si identificano» - SkySportF1 : ? VERSTAPPEN COMANDA ?? #FP1) ?? Ferrari davanti alle McLaren I RISULTATI ?? - SkySportF1 : Formula 1, GP Ungheria: la diretta delle prove libere da Budapest #SkyMotori #F1 #Formula1 #HungarianGP - Foodef11 : Prime libere, Verstappen leader davanti alle Mercedes. Quarto Sainz, settimo Leclerc - DReinato : RT @quattroruote: #F1, GP Ungheria: nelle prime prove libere, Verstappen è il più veloce e precede le Mercedes di Bottas e Hamilton. Quarto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria 2021

Max Verstappen è il più veloce nella prima sessione di libere del GP didi Formula 1. Sul circuito dell'Hungaroring, il pilota della Red Bull fa registrare il miglior tempo e ferma il cronometro in 1'17"555 davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas (+0"061) e ...Budapest, 30 luglio- Si accendono i motori oggi sul tortuoso circuito di Budapest dove è in programma il Gran Premio d', undicesima prova del Mondiale di Formula 1: si parte con le prime due sessioni di ...ROMA, 30 LUG - Primo squillo targato Max Verstappen in vista del Gran Premio di Formula 1 d'Ungheria. L'olandese della Red Bull in 1'17''555 ha preceduto le Mercedes di Valtteri Bottas (+0''061) e Lew ...Il fine settimana del Gran Premio d'Ungheria è entrato ufficialmente nel vivo con la prima sessione di prove libere: Max Verstappen è stato il più veloce in pista, con un tempo di 1:17.555. L'olandese ...