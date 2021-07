Dove vedere Vicenza-Lecce, streaming gratis LIVE e diretta tv iamichevole (Di venerdì 30 luglio 2021) Il match amichevole Vicenza-Lecce si gioca 30 luglio alle ore 20 nello stadio Romeo Menti del capoluogo veneto. Le due squadre giocheranno nel prossimo campionato di Serie B. La vendita dei tagliandi sarà riservata esclusivamente ai tifosi locali (divieto di vendita ai residenti in Puglia), con un accesso limitato a 1.000 persone. I settori aperti al pubblico saranno la Tribuna Centrale e la Curva Sud. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Genoa Vigorito c’è, ora uno tra Ranocchia e Luperto Ottobre di calcio azzurro, si parte con l’amichevole di stasera Furto ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Il match amichevolesi gioca 30 luglio alle ore 20 nello stadio Romeo Menti del capoluogo veneto. Le due squadre giocheranno nel prossimo campionato di Serie B. La vendita dei tagliandi sarà riservata esclusivamente ai tifosi locali (divieto di vendita ai residenti in Puglia), con un accesso limitato a 1.000 persone. I settori aperti al pubblico saranno la Tribuna Centrale e la Curva Sud. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Genoa Vigorito c’è, ora uno tra Ranocchia e Luperto Ottobre di calcio azzurro, si parte con l’amichevole di stasera Furto ...

