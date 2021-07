Daimler | via libera a scissione Mercedes e Truck

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. -(Adnkronos) – Viadal consiglio di amministrazione e dal consiglio di sorveglianza dialladel gruppo in due società indipendenti,-Benz Cars e. Al termine dell’operazione – che dovrà essere approvata ufficialmente da un’assemblea straordinaria in calendario il prossimo primo ottobre – gli azionisti diriceveranno un’azione aggiuntivaHolding AG ogni due azioni possedute. In ogni casomanterrà una quota di minoranza del 35% in ...

Queste le parole di Ola Kallenius, CEO diAG e Mercedes - Benz AG " La transizione verso i ... Un portafoglio ampio e prestigioso, destinato a prendere unaunica: solo elettrico. Ma con ...Tre dirigenti di alto livello del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares vannoquesta ... otto anni prima della fusione dell'azienda con- Benz, come analista finanziario. ...Roma, 30 lug. -(Adnkronos) – Via libera dal consiglio di amministrazione e dal consiglio di sorveglianza di Daimler alla scissione del gruppo in due società indipendenti, Mercedes-Benz Cars e Daimler ...Stoccarda, 27 lug. Adnkronos/Dpa) – Si aggrava la carenza di semiconduttori per i produttori automobilistici tedeschi e oggi Daimler ha dovuto annunciare l'interruzione della produzione in tre dei suo ...