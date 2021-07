Da Viareggio a Rigopiano, parenti delle vittime di stragi contro la riforma Cartabia: “Processi come i nostri non si faranno più, non ci sarà più giustizia” (Di venerdì 30 luglio 2021) Dalla strage di Viareggio a Rigopiano, passando per il disastro ferroviario di Andria e Corato, fino a Corinaldo e alla scuola di San Giuliano di Puglia, ma non solo. I familiari delle vittime di stragi e disastri ambientali si sono ritrovati di fronte a Montecitorio per protestare contro la riforma Cartabia, il giorno dopo l’accordo trovato in Consiglio dei ministri dalle diverse forze politiche della maggioranza del governo Draghi. Una mediazione raggiunta sull’improcedibilità dopo giorni di difficile trattativa e dopo le richieste di modifica avanzate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Dalla strage di, passando per il disastro ferroviario di Andria e Corato, fino a Corinaldo e alla scuola di San Giuliano di Puglia, ma non solo. I familiaridie disastri ambientali si sono ritrovati di fronte a Montecitorio per protestarela, il giorno dopo l’accordo trovato in Consiglio dei ministri dalle diverse forze politiche della maggioranza del governo Draghi. Una mediazione raggiunta sull’improcedibilità dopo giorni di difficile trattativa e dopo le richieste di modifica avanzate ...

