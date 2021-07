Da settembre chiusa la Funicolare di Chiaia, in arrivo disagi per 14mila cittadini (Di venerdì 30 luglio 2021) Dal Comune di Napoli nessun segnale per un’eventuale proroga A partire dal prossimo settembre la Funicolare di Chiaia sarà chiusa per i lavori del ventennale. Mentre si annunciano tempi lunghi e gravi disagi per i circa 14mila cittadini che quotidianamente usano l’impianto lungo l’asse Vomero-Chiaia, dal Comune non arriva alcuna notizia sull’appalto dei lavori e la possibilità di spostare lo stop ad un periodo di minore affluenza. L’allarme viene da EFFEDICI, Federazione del Commercio Campania, che raccoglie oltre 7mila addetti nel mondo del Commercio, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Dal Comune di Napoli nessun segnale per un’eventuale proroga A partire dal prossimoladisaràper i lavori del ventennale. Mentre si annunciano tempi lunghi e graviper i circache quotidianamente usano l’impianto lungo l’asse Vomero-, dal Comune non arriva alcuna notizia sull’appalto dei lavori e la possibilità di spostare lo stop ad un periodo di minore affluenza. L’allarme viene da EFFEDICI, Federazione del Commercio Campania, che raccoglie oltre 7mila addetti nel mondo del Commercio, ...

Advertising

stebellentani : Dal Corsera di oggi: Draghi “costi quel che costi, la scuola deve ripartire in presenza da settembre”. “I dati sui… - pastaevongole : non vedo l'ora di studiare per l'esame a settembre così avrò una scusa per stare chiusa in camera lontano almeno da… - glooit : Funicolare di Chiaia chiusa da settembre, i commercianti in rivolta: “Per noi è un colpo fatale” leggi su Gloo… - ToScienza : L'Accademia @ScienzeTo resterà chiusa tutto il mese di agosto, ma ecco un'anteprima di quello che succederà a parti… - playeranya : il periodo settembre 2019 - febbraio 2020 è stato importante perchè avevo imparato a gestire l'ansia e finalmente r… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre chiusa Galleria Vittoria, via ai lavori lunedì 2. Sono stati consegnati i lavori per l' intervento di manutenzione straordinaria nella Galleria Vittoria di Napoli, chiusa da settembre 2020 in seguito a crolli ed infiltrazioni. I lavori cominceranno il 2 agosto. L' assessore alle Infrastrutture del Comiune di Napoli Alessandra Clemente ed il responsabile di Anas ...

L'U.S. Aterno Pescara Allieve in finale A ... che si è chiusa l'11 luglio, l'ufficio statistiche della federazione ha pubblicato le graduatorie ... La finale scudetto giovanile si disputerà il 25 - 26 settembre a Brescia. Nella stessa data Sulmona ...

Funicolare di Chiaia chiusa da settembre, i commercianti in rivolta: “Per noi è un colpo fatale” Fanpage.it Funicolare di Chiaia chiusa da settembre, i commercianti in rivolta: “Per noi è un colpo fatale” Protesta dei commercianti contro la chiusura della Funicolare di Chiaia, a causa della scadenza della manutenzione ventennale il 30 settembre prossimo ...

Generali, al lavoro svolta sul Ceo La compagnia lunedì 2 agosto terrà un consiglio di amministrazione con all'ordine del giorno i conti del semestre.

Sono stati consegnati i lavori per l' intervento di manutenzione straordinaria nella Galleria Vittoria di Napoli,da2020 in seguito a crolli ed infiltrazioni. I lavori cominceranno il 2 agosto. L' assessore alle Infrastrutture del Comiune di Napoli Alessandra Clemente ed il responsabile di Anas ...... che si èl'11 luglio, l'ufficio statistiche della federazione ha pubblicato le graduatorie ... La finale scudetto giovanile si disputerà il 25 - 26a Brescia. Nella stessa data Sulmona ...Protesta dei commercianti contro la chiusura della Funicolare di Chiaia, a causa della scadenza della manutenzione ventennale il 30 settembre prossimo ...La compagnia lunedì 2 agosto terrà un consiglio di amministrazione con all'ordine del giorno i conti del semestre.