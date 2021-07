Covid: India, team esperti a Kerala contro impennata casi (Di venerdì 30 luglio 2021) New Delhi ha inviato un team di esperti nel Kerala (sud) per far fronte ad un'impennata di casi di coronavirus che preoccupa le autorità: lo Stato Indiano, che verrà posto in lockdown questo fine ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) New Delhi ha inviato undinel(sud) per far fronte ad un'didi coronavirus che preoccupa le autorità: lo Statono, che verrà posto in lockdown questo fine ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Speranza proroga le restrizioni per chi viene in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile. Vaccini U… - Agenzia_Ansa : Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-covid: la tecnol… - Gazzettino : Covid, in India i morti 10 volte più dei numeri ufficiali: «Fino a 4,9 milioni contro i 400mila dichiarati» - vinnix63 : RT @ilmessaggeroit: Covid, in India i morti 10 volte più dei numeri ufficiali: «Fino a 4,9 milioni contro i 400mila dichiarati» https://t.c… - Patriziapattys : perché quella realtà nn rappresenta nulla per voi, perché quel paese magari è l India, perché il bambino aveva pato… -