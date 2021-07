Covid, c’è chi reintroduce le misure restrittive (e potrebbero durare fino a 15 anni) (Di venerdì 30 luglio 2021) Anche in Islanda vengono reintrodotte le restrizioni per fronteggiare la diffusione della variante Delta. Poco più di un mese fa, come ricorda anche la testata Sputniknews, le autorità islandesi rimuovevano tutte le restrizioni nazionali. Una decisione che aveva avuto una certa risonanza a livello mondiale, con tutti i media che celebravano l’Islanda come primo Paese ad aver sconfitto il Covid-19. LEGGI ANCHE => Quando finirà il Covid? Ecco le ipotesi secondo gli esperti inglesi In realtà non è così, dato che nelle ultime settimane si è registrato un nuovo aumento di contagi (con un picco di 131 casi negli ultimi 7 giorni), dovuto ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 luglio 2021) Anche in Islanda vengono reintrodotte le restrizioni per fronteggiare la diffusione della variante Delta. Poco più di un mese fa, come ricorda anche la testata Sputniknews, le autorità islandesi rimuovevano tutte le restrizioni nazionali. Una decisione che aveva avuto una certa risonanza a livello mondiale, con tutti i media che celebravano l’Islanda come primo Paese ad aver sconfitto il-19. LEGGI ANCHE => Quando finirà il? Ecco le ipotesi secondo gli esperti inglesi In realtà non è così, dato che nelle ultime settimane si è registrato un nuovo aumento di contagi (con un picco di 131 casi negli ultimi 7 giorni), dovuto ...

