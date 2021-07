Con l’app di Discovering Ferrara come in una caccia al tesoro alla scoperta delle meraviglie della città (Di venerdì 30 luglio 2021) Scoprire Ferrara, le sue bellezze e i suoi segreti, come immersi in una vera caccia al tesoro, con indizi da trovare ed enigmi da risolvere. Da oggi è possibile grazie al progetto ‘Discovering Ferrara’ che permette di esplorare la città seguendo percorsi tematici di caccia al tesoro virtuale, tramite l’app ‘Actionbound’ da scaricare su smartphone o tablet. Il progetto è stato ideato e realizzato dal Comune di Ferrara, con i propri Servizi Commercio e Promozione del territorio, in collaborazione con ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 luglio 2021) Scoprire, le sue bellezze e i suoi segreti,immersi in una veraal, con indizi da trovare ed enigmi da risolvere. Da oggi è possibile grazie al progetto ‘’ che permette di esplorare laseguendo percorsi tematici dialvirtuale, tramite‘Actionbound’ da scaricare su smartphone o tablet. Il progetto è stato ideato e realizzato dal Comune di, con i propri Servizi Commercio e Promozione del territorio, in collaborazione con ...

repubblica : Scuola, il piano del governo per l’addio alla Dad: aule con le finestre aperte e ginnastica senza mascherine… - francas1985 : @antoguerrera Buongiorno, ora che è stato accettato il green pass dell’NHS sapete se risulterà “originale” con l’ap… - kivsshu : ci tenevo a fare gli auguri a lau @yellow_elle anche qui su twt, l'app che ci ha fatto conoscere ormai 3 anni fa. m… - giacomo1994_ : C’è su Instagram un tizio che, quando pubblico una stories, me la visualizza sempre per primo, e spesso dopo neanch… - acistampa : L’appuntamento estivo a Rimini anche quest’anno non lascia soli i giovani che hanno voglia di uscire migliori dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Con l’app Green Pass anche con l'app Stocard: come fare Punto Informatico