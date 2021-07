Caos Procure, il Pg della Cassazione: «Il Csm sospenda i 5 togati “longa manus” di Palamara» (Di venerdì 30 luglio 2021) Sospensione delle funzioni, da graduare a seconda delle posizioni, per i cinque ex-togati del Csm Luigi Spina, Antonio Lepre, Gianluigi Morlini, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli. Sospensione di due anni per i primi tre, di uno solo per i restanti. È quanto chiesto al collegio della sezione disciplinare del Csm dalla Procura generale della Cassazione. I cinque sono a processo disciplinare per avere partecipato, con Luca Palamara e i politici Cosimo Ferri e Luca Lotti, all’incontro all’hotel Champagne di Roma. Era il maggio del 2019 e in quella sede si discusse di nomine ai vertici delle ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sospensione delle funzioni, da graduare a seconda delle posizioni, per i cinque ex-del Csm Luigi Spina, Antonio Lepre, Gianluigi Morlini, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli. Sospensione di due anni per i primi tre, di uno solo per i restanti. È quanto chiesto al collegiosezione disciplinare del Csm dalla Procura generale. I cinque sono a processo disciplinare per avere partecipato, con Lucae i politici Cosimo Ferri e Luca Lotti, all’incontro all’hotel Champagne di Roma. Era il maggio del 2019 e in quella sede si discusse di nomine ai vertici delle ...

