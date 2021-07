Canone Rai, dietrofront: resterà nella bolletta elettrica (Di venerdì 30 luglio 2021) Se n’era parlato a inizio settimana, grazie al tam tam politico avviato da alcuni ambienti della maggioranza parlamentare e rilanciato dai media: il Canone Rai fuori dalla bolletta elettrica nell’ambito degli impegni presi dal Governo italiano con l’Unione Europea nel PNRR, dove è stata messa nero su bianco la cancellazione dell’obbligo per i venditori di elettricità di “raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l’energia”. Ma dentro il governo non si registrano conferme in questo senso, e come evidenzia il Sole 24 Ore non c’è nemmeno conferma che possa essere oggetto di un intervento ad hoc ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Se n’era parlato a inizio settimana, grazie al tam tam politico avviato da alcuni ambienti della maggioranza parlamentare e rilanciato dai media: ilRai fuori dallanell’ambito degli impegni presi dal Governo italiano con l’Unione Europea nel PNRR, dove è stata messa nero su bianco la cancellazione dell’obbligo per i venditori di elettricità di “raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l’energia”. Ma dentro il governo non si registrano conferme in questo senso, e come evidenzia il Sole 24 Ore non c’è nemmeno conferma che possa essere oggetto di un intervento ad hoc ...

