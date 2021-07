Calciomercato 2021, tutte le trattative. La Roma attende Shomurodov (Di venerdì 30 luglio 2021) Potrebbe sbloccarsi presto la trattativa tra Inter e Arsenal per Hector Bellerin . I nerazzurri non hanno mai mollato la presa sul terzino dei Gunners , identificato da Inzaghi come il sostituto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Potrebbe sbloccarsi presto la trattativa tra Inter e Arsenal per Hector Bellerin . I nerazzurri non hanno mai mollato la presa sul terzino dei Gunners , identificato da Inzaghi come il sostituto ...

Atalanta: in tre a parte, Maehle... Commenta per primo Domani alle 16.30 l'Atalanta tornerà in campo, al Gewiss Stadium contro il Pordenone, per disputare la terza amichevole della stagione 2021/2022 e lo farà a ranghi quasi completi: oggi l'ala Maehle ha svolto la prima seduta in gruppo, insieme al resto dei nerazzurri, nella blindatissima Zingonia. Mister Gian Piero Gasperini nella ...

Calciomercato 2021, ultime news e tutte le trattative del 29 luglio Sky Sport Roma, sfuma definitvamente Xhaka? Vicino il rinnovo con l'Arsenal Doveva essere il colpo ad effetto del calciomercato estivo della Roma, rischia invece di diventare la più grande beffa della finestra estiva per il club capitolino: sta per sfumare definitivamente, ...

Calciomercato Milan, per il post Calhanoglu si guarda in casa Chelsea Il Milan non si ferma e dopo gli acquisti di Maigna, Ballo Tourè e Giroud, adesso è alla ricerca di un trequartista e spunta un nome proveniente dal Chelsea ...

