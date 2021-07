Auto in fiamme sulla bisarca: paura lungo il raccordo Benevento – San Giorgio (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Mattinata assai complicata per il conducente di una bisarca. Alle ore 6 e 30 circa, mentre percorreva con il proprio mezzo, a pieno carico di Autovetture, il raccordo Autostradale Benevento – San Giorgio del Sannio, l’uomo si è accorto del fumo che si levava alle sue spalle da una delle Auto che trasportava ed ha immediatamente accostato sul ciglio stradale. Afferrato l’estintore, ha tentato di spegnere le fiamme ma non c’è riuscito, tanto che il fuoco ha avvolto rapidamente 4 vetture tra il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mattinata assai complicata per il conducente di una. Alle ore 6 e 30 circa, mentre percorreva con il proprio mezzo, a pieno carico divetture, ilstradale– Sandel Sannio, l’uomo si è accorto del fumo che si levava alle sue spalle da una delleche trasportava ed ha immediatamente accostato sul ciglio stradale. Afferrato l’estintore, ha tentato di spegnere lema non c’è riuscito, tanto che il fuoco ha avvolto rapidamente 4 vetture tra il ...

