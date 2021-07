Appendino dopo gli insulti dei no vax | “Il Museo Egizio tutela la salute pubblica ed è un merito”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilaveva comunicato sul suo sito la necessità, per i visitatori, di munirsi di Green Pass a partire dal 6 agosto così come previsto dal provvedimento del governo

Michela Sanfilippo, operaia delle carrozzerie in Fiat dal 2013un lungo passato in Bertone, è ... anche perché l amministrazione uscente di Chiaranon si è risparmiata nella guerra al ...... chiusa discoteca in corso Moncalieri Redazione - Luglio 26, 2021 Cronaca Sette oredose di ... Valentina Sganga candidata sindaca di Torino: 'Porterò avanti lavoro di' Redazione - Giugno ...Chiara Appendino ribadisce: “Sono diventata sindaca dieci anni dopo le Olimpiadi ma di sicuro il dibattito pubblico sul futuro industriale di Torino è stato carente e forse viziato dalla narrazione se ...Il museo aveva comunicato sul suo sito la necessità, per i visitatori, di munirsi di Green Pass a partire dal 6 agosto così come previsto dal provvedimento del governo ...