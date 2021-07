Allerta Protezione Civile in Sicilia, rischio incendi e picchi sopra 40 gradi (Di venerdì 30 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino con lo stato di “preAllerta” e di “attenzione” per il rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, fino al 6 agosto. In Sicilia è prevista, infatti, la persistenza di alte temperature con picchi sopra i 40 gradi e bassa umidità. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 30 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Il Dipartimento regionale diha diramato un nuovo bollettino con lo stato di “pre” e di “attenzione” per ile ondate di calore in, fino al 6 agosto. Inè prevista, infatti, la persistenza di alte temperature coni 40e bassa umidità. il Mattino di- Notizie dalla

