30 Luglio Giornata dell’amicizia | perché si festeggia oggi

(Di venerdì 30 luglio 2021) Eccosi celebra, 30, laInternazionale, istituita nel 2011 dall’Assemblea Generale dell’Onu (Screen video)“È, l?amico è qualcosa che più ce n’è meglio è”… il ritornello di una celeberrima canzone, diventata un vero e proprio inno all’amicizia, condensa in poche semplici parole il vero significato: l’amico è colui che è sempre pronto a correre in nostro aiuto e a supportarci e che pertanto non ci volge mai le spalle e che cammina sempre al nostro fianco soprattutto nei momenti di difficoltà, così come recita il noto proverbio “L’amico ...

Advertising

Corriere : Oggi è la giornata mondiale dell’amicizia: l’origine della festa - Avvenire_Nei : Schiavi del sesso o del lavoro, piccoli e invisibili: ecco chi sono - CentroAstalli : RT @OIMItalia: Oggi, 30 luglio è la Giornata Mondiale contro la Tratta di persone. La Tratta è un crimine transnazionale e una grave viola… - ProGorizia : ? Non c’è nulla di più bello al mondo che fare un gol ed esultare con il tuo migliore amico. 30 luglio - giornata… - StudioChiusano : RT @Corriere: Oggi è la giornata mondiale dell’amicizia: l’origine della festa -

Ultime Notizie dalla rete : Luglio Giornata

... come precisa il comunicato diffuso da UniCredit stamattina, prima dell'inizio delladi ... L'esecuzione non inizierà prima dell'1 ottobre 2021, (il 232021 la BCE ha confermato che ...Bologna, 302021 - Questa notte, alle 2,40 è ufficialmente cominciata l'avventura giapponese del completo ... Che saranno seguiti, domani, dalla secondain rettangolo per i completisti a ...Lo scorso fine settimana, sabato 24 e domenica 25 luglio, i GuardiaParco hanno effettuato ... di usufruire della spiaggia del Gombo, una giornata al mare con trasporto da Cascine Vecchie in ...Fin dalle prime ore dopo il sisma che ha colpito Amatrice e il Centro Italia nel 2016, l'impegno della Croce rossa italiana non ha conosciuto sosta: dal soccorso alla costituzione di una specifica uni ...