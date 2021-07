Vincono quasi tutti. Draghi la spunta, la riforma va in aula (Di giovedì 29 luglio 2021) La riforma della giustizia cambia ma non troppo. Quel tanto necessario per consentire a tutti di rivendicare una vittoria e giustificare il voto di fiducia, nei primi giorni della prossima settimana. Il Pd ottiene la norma transitoria che era il suo cavallo di battaglia: per i primi tre anni, sino al 2024, i termini per l’improcedibilità saranno prolungati da 2 a 3 anni in appello e da 12 a18 mesi in Cassazione. Sarà possibile chiedere un ulteriore anno di proroga … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 luglio 2021) Ladella giustizia cambia ma non troppo. Quel tanto necessario per consentire adi rivendicare una vittoria e giustificare il voto di fiducia, nei primi giorni della prossima settimana. Il Pd ottiene la norma transitoria che era il suo cavallo di battaglia: per i primi tre anni, sino al 2024, i termini per l’improcedibilità saranno prolungati da 2 a 3 anni in appello e da 12 a18 mesi in Cassazione. Sarà possibile chiedere un ulteriore anno di proroga … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

marconappi27 : RT @stibba_stardi: @galeazzobignami @GAngrilli Dal 2011 il voto degli italiani non serve (quasi) a niente Sì dai, x farci credere che siamo… - stibba_stardi : @galeazzobignami @GAngrilli Dal 2011 il voto degli italiani non serve (quasi) a niente Sì dai, x farci credere che… - despisinmyself : Più guardo le gare della #ginnasticaartistica più non capisco perché per la ritmica una sola medaglia. Anche qui vi… - LauraLana16 : #ValentinaRodini e #FedericaCesarini scrivono la storia e vincono un oro incredibile nella #canoa pesi leggeri. Non… - SenzaNumeri : Che esaltata sembro a commentare le olimpiadi così? Comunque, a titolo del tutto informativo, Lo sono. Le amo, amo… -