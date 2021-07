Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 luglio 2021)DEL 29 LUGLIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CHE HA COINVOLTO 2 MEZZI PESANTI AL KM 442 RESTANO DISAGI SULLA A1 FIRENZE-: AL MOMENTO CI SONO CODE PER 10 KM TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; IL TRAFFICO SCORRE SU UNA CORSIA DI MARCIA; PER CHI E’ DIRETTO VERSOUSCITA CONSIGLIATA FABRO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A ORVIETO SEGUENDO PERCORSI ALTERNATIVI; E CI SPOSTIAMO PROPRIO A, SUL RACCORDO ...