Vela, Tita-Banti al comando nei Nacra17. Duello con la Gran Bretagna dal sapore di Prada Cup (Di giovedì 29 luglio 2021) L'Italia può continuare a sognare in Grande dopo la seconda giornata di gara dei Nacra 17 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La coppia mista azzurra formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, dopo un day-1 eccezionale, si ripete ad altissimi livelli anche oggi a Enoshima e resiste al comando della classifica generale quando mancano 6 regate di flotta e la decisiva Medal Race al termine della competizione. Nonostante un primo lato disastroso (16° posto alla boa), Tita-Banti hanno sfiorato addirittura il successo nella Race 4 grazie ad una rimonta sensazionale che ha permesso loro di mettere a ...

DanieleRaponi : #Tokyo2020 #Olimpiadi #ItaliaTeam #vela 1 ???? #Tita - #Banti nel misto nacra 17 dopo quattro regate #sailing #ITA… - yeyuzza : RT @Orobriele: 2/2. Non solo medaglie. Prove convincenti 1 - dell'#Italvolley che con un discreto turn-over cominciato al palleggio dal 1… - Orobriele : 2/2. Non solo medaglie. Prove convincenti 1 - dell'#Italvolley che con un discreto turn-over cominciato al palleg… - NavMatteo : Avanti così, Caterina Banti e Ruggero Tita chiudono al secondo posto gara 4 di Nacra 17 di vela. In testa nella cla… - Orobriele : #VELA – Ottimo avvio di giornata per Ruggero Tita e Caterina Banti, chiudono al 2º posto la 4ª regata dei #Nacra17… -