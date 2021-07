Trofeo Gamper, Baça-Juve si giocherà allo stadio Johan Cruyff (Di giovedì 29 luglio 2021) Dalla Spagna arrivano novità riguardanti il Trofeo Gamper che si giocherà domenica 8 agosto tra il Barcellona e la Juventus di Massimiliano Allegri. L’incontro amichevole andrà in scena allo stadio Johan Cruyff anziché al Camp Nou come inizialmente previsto. La decisione arriva direttamente dalla portavoce del Governo iberico Patricia Plaja: “I dati sanitari ci obbligano a prendere provvedimenti maggiormente restrittivi per quanto riguarda le competizioni sportive. Le nuove leggi limitano a 3000 il numero di persone che possono entrare negli stadi. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Dalla Spagna arrivano novità riguardanti ilche sidomenica 8 agosto tra il Barcellona e lantus di Massimiliano Allegri. L’incontro amichevole andrà in scenaanziché al Camp Nou come inizialmente previsto. La decisione arriva direttamente dalla portavoce del Governo iberico Patricia Plaja: “I dati sanitari ci obbligano a prendere provvedimenti maggiormente restrittivi per quanto riguarda le competizioni sportive. Le nuove leggi limitano a 3000 il numero di persone che possono entrare negli stadi. ...

Advertising

juventusfc : Segnatevi la data ?? 8 agosto ?? Doppia sfida al Trofeo Gamper! ??@FCBarcelona e @FCBfemeni! - forumJuventus : ?? L'8 Agosto andrà in scena il Trofeo Gamper ?? Alle 18 la #JuventusWomen affronterà il Barça Feminì ?? Alle 21:30 t… - Giusep250 : @SCUtweet Ok grazie , avevo letto su Goal UK che era stato annullato il trofeo Gamper. - SCUtweet : Il Trofeo Gamper tra #Juventus e #Barca sarà aperto a 3.000 spettatori e si giocherà allo stadio Johan Cruyff. Gov… - dan_ceres : Il Governo Catalano ha annunciato poco fa che la partita tra Barça e Juve valida per il Trofeo #Gamper si giocherà… -