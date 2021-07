Strootman | “Sono molto contento di essere qui Ecco perché ho scelto il Cagliari”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il centrocampista del, Kevinè stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa.le prime dichiarazioni dell’olandese che ha spiegato i motivi del suo approdo in Sardegna. “Ho parlato con il presidente il quale mi ha spiegato il suo progetto e mi ha convinto. Volevo andare via da Marsiglia, ho detto a Preziosi che il Genoa era un passo avanti inizialmente ma non ho ricevuto una proposta. Poi ho parlato cole mi hanno convinto del progetto.diqui, voglio fare bene qui e stiamo ...

Advertising

ilgenoano : @verdifanclub @Giampaolesimo Badelj fisso, uno lo devono prendere e il terzo sarà tra quelli che ci sono (punterei… -

Ultime Notizie dalla rete : Strootman Sono

... come minimo in quegli anni le cicale simangiate le formichine, poi per il resto ognuno si ... Perin, Zappacosta e. Il presidente lo sa, le capacità le ha, poi faccia pure i suoi conti.Importante operazione di mercato in entrata per il centrocampo del Genoa che trova il sostituto di Kevin, passato al Cagliari. I rossoblùad un passo dall'acquisto in prestito con obbligo di riscatto del brasiliano Hernani, centrocampista di 27 anni del Parma, già compagno di squadra allo ...Kevin Strootman, nuovo centrocampista del Cagliari, aspetta che si chiuda la trattativa con l'Inter per Radja Nainggolan.Giornata di presentazione alla stampa per Dalbert, che oggi è intervenuto in conferenza assieme all’altro acquisto del Cagliari Kevin Strootman. “Il mister e il presidente mi hanno dato fiducia, sono ...