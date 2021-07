"Sono un fr...": Fognini perde la testa. Scoppia il caso e lui chiede scusa (Di giovedì 29 luglio 2021) Durante il match contro il russo Medvedev, lo sfogo omofobo del tennista azzurro contro se stesso. Dopo le polemiche, le scuse al mondo Lgbt Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) Durante il match contro il russo Medvedev, lo sfogo omofobo del tennista azzurro contro se stesso. Dopo le polemiche, le scuse al mondo Lgbt

HuffPostItalia : Fabio Fognini e l'autoinsulto omofobo: 'Sono un fr****'. Poi si scusa con la comunità LGBT - chromedend : RT @partommi: Fognini sbaglia e non vince nessuna medaglia: “sono un fr0ciooo sono un fr0c1ooo” Intanto i fr0c1: - partommi : Fognini sbaglia e non vince nessuna medaglia: “sono un fr0ciooo sono un fr0c1ooo” Intanto i fr0c1: - massimobordonar : RT @MarcoNoel19: #Fognini : ' Non sono omofobo, mi scuso con tutti i ricchi**i ' - trustmeljp : RT @Dania: Gli insulti omofobi nella nostra cultura sono endemici. E finché un'espressione viene tollerata nel linguaggio comune, 'ma l'ho… -