Sinner-O’Connell in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Atlanta 2021 (Di giovedì 29 luglio 2021) Jannik Sinner affronterà Cristopher O’Connell, nel contesto del secondo turno dell’Atp 250 di Atlanta 2021. Primo appuntamento statunitense pre-Us Open 2021 per l’azzurro, che ha riprogrammato il proprio piano evitando di partire per le Olimpiadi di Tokyo 2020; lavorare e migliorare sul duro americano è evidentemente una priorità per il giovane italiano, il quale ha ben figurati anche in doppio al fianco di Reilly Opelka, approdando ai quarti di finale proprio ad Atlanta. La sfida tra Sinner e O’Connell si svolgerà giovedì 29 luglio, non prima delle ore ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Jannikaffronterà Cristopher, nel contesto del secondo turno dell’Atp 250 di. Primo appuntamento statunitense pre-Us Openper l’azzurro, che ha riprogrammato il proprio piano evitando di partire per le Olimpiadi di Tokyo 2020; lavorare e migliorare sul duro americano è evidentemente una priorità per il giovane italiano, il quale ha ben figurati anche in doppio al fianco di Reilly Opelka, approdando ai quarti di finale proprio ad. La sfida trasi svolgerà giovedì 29 luglio, non prima delle ore ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Alle 19:30 vi aspetto su @SuperTennisTv per l’esordio di Jannik Sinner ad Atlanta contro l’australiano Christopher O’Conne… - FiorinoLuca : Alle 19:30 vi aspetto su @SuperTennisTv per l’esordio di Jannik Sinner ad Atlanta contro l’australiano Christopher O’Connell ?? ?? - federtennis : I nostri azzurri impegnati in campo oggi, entrambi live su @SuperTennisTv ???? Kitzbuhel: ? 12:30 Mager ?? Altmaier p… - OA_Sport : #Sinner-O’Connell oggi, ATP Atlanta: orario, tv, programma, streaming #Tennis - zazoomblog : Sinner-O’Connell in tv: data orario canale e diretta streaming Atp Atlanta 2021 - #Sinner-O’Connell #orario… -