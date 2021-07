Scuola, Speranza promette: “Tutti in presenza”. E i prof minacciano la class action contro l’obbligo vaccinale (Di giovedì 29 luglio 2021) Inferno Scuola. Il governo Draghi continua a promettere la luna: ritorno in presenza, massima sicurezza, Dad addio. “Noi siamo al lavoro per costruire modalità che ci consentano una ripresa e una ripartenza in presenza e in sicurezza”. Così il ministro della Salute Speranza al Senato. “Il ministro dell’Istruzione ha aperto un confronto con le parti sociali, con i sindacati. Con tutte le variegate rappresentanze del mondo della Scuola. C’è una discussione aperta con le Regioni. Sicuramente non farà mancare una iniziativa molto forte. Per raggiungere un obiettivo che reputiamo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Inferno. Il governo Draghi continua are la luna: ritorno in, massima sicurezza, Dad addio. “Noi siamo al lavoro per costruire modalità che ci consentano una ripresa e una ripartenza ine in sicurezza”. Così il ministro della Saluteal Senato. “Il ministro dell’Istruzione ha aperto un confronto con le parti sociali, con i sindacati. Con tutte le variegate rappresentanze del mondo della. C’è una discussione aperta con le Regioni. Sicuramente non farà mancare una iniziativa molto forte. Per raggiungere un obiettivo che reputiamo ...

