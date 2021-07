Saman | si aggiunge un altro tassello | il gesto clamoroso

(Di giovedì 29 luglio 2021) Un nuovo pezzo sialla storia diAbbas, il fidanzato avrebbe parlato di una grossa cifra rubata dalla ragazza per scappare all’estero.e Saqib (Google Immagini)Il caso della ragazza scomparsa Novellara continua ad avere clamorosi risvolti. A raccontarlo sarebbe stato Saqib, secondo La Nazione, durante la dichiarazione agli inquirenti. Unche potrebbe rappresentare una piccola svolta. Il ragazzo ha raccontato che, prima di conoscerlo, aveva conosciuto unragazzo tramite i social network. I social, per la ragazza, rappresentavano ...

Corriere della Sera

Al giallo della scomparsa di Saman Abbas, di cui non si hanno più notizie dal primo di maggio, si aggiunge ora un altro enigma che gli inquirenti, al lavoro da mesi, dovranno sciogliere. Chi era la coppia, marito e moglie, che