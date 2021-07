Riforma giustizia, la bozza della modifica: su prescrizione proroghe per mafia anche oltre 3 anni in Appello (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo la sospensione del Cdm riunito per esaminare la Riforma della giustizia insieme alle parti della maggioranza, arriva la bozza del testo di modifica del processo penale. Nel documento spicca il cambiamento del termine di improcedibilità, punto di mediazione di Mario Draghi con le parti politiche, soprattutto per quanto riguarda quella pentastellata. Stando alla bozza, infatti, tale termine potrà salire in Appello da 2 a 3 anni e da 1 anno e 18 mesi in Cassazione per tutti i giudizi considerati «particolarmente complessi»·. ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo la sospensione del Cdm riunito per esaminare lainsieme alle partimaggioranza, arriva ladel testo didel processo penale. Nel documento spicca il cambiamento del termine di improcedibilità, punto di mediazione di Mario Draghi con le parti politiche, soprattutto per quanto riguarda quella pentastellata. Stando alla, infatti, tale termine potrà salire inda 2 a 3e da 1 anno e 18 mesi in Cassazione per tutti i giudizi considerati «particolarmente complessi»·. ...

