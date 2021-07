Quali multe per Green Pass mancato o falso a cittadini e non solo (Di giovedì 29 luglio 2021) Si dovranno pagare delle multe per Green Pass mancato o falso esibito durante eventi, ai ristoranti, in musei o cinema. Il decreto approvato dal Governo Draghi stabilisce l’obbligo di esibire il certificato verde in molti degli ambienti di uso collettivo al chiuso, a partire dal prossimo 6 luglio. Chi proverà a fare il furbo, presentandosi a mani vuote o ancora peggio condividendo un documento fake riceverà delle sanzioni e pure pesanti. Secondo quanto stabilito proprio dal decreto, le multe previste per i boicottatori del Green Pass saranno salate con ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Si dovranno pagare delleperesibito durante eventi, ai ristoranti, in musei o cinema. Il decreto approvato dal Governo Draghi stabilisce l’obbligo di esibire il certificato verde in molti degli ambienti di uso collettivo al chiuso, a partire dal prossimo 6 luglio. Chi proverà a fare il furbo, presentandosi a mani vuote o ancora peggio condividendo un documento fake riceverà delle sanzioni e pure pesanti. Secondo quanto stabilito proprio dal decreto, lepreviste per i boicottatori delsaranno salate con ...

Advertising

wordweb81 : Quali multe per Green Pass mancato o falso a cittadini e non solo - DomenicaGianne4 : RT @medeadicyta: @SkyTG24 Le multe sono previste solo per gli esercenti, i quali peraltro non hanno diritto a chiedere i documenti a chic… - medeadicyta : @SkyTG24 Le multe sono previste solo per gli esercenti, i quali peraltro non hanno diritto a chiedere i documenti a chicchessia - capoema : Si scarica dagli store di Apple e Google e la useranno le forze dell'ordine e i verificatori (baristi e ristoratori… - annaascionefoto : @MarcoBenatti_ @Adnkronos i quali vigliaccamente non verranno per la paura delle multe. -