Napoli, Sacchi su Spalletti: «È ancora un punto interrogativo…» (Di giovedì 29 luglio 2021) Arrigo Sacchi ha parlato di ciò che potrà dare Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato di Luciano Spalletti e di ciò che potrà dare sulla panchina del Napoli. «Ammetto che per me Luciano Spalletti è ancora un mistero, un punto interrogativo: non ho ancora capito se va a destra o se va a sinistra. Mi riferisco, è ovvio, alla questione dell'allenatore sceneggiatore o dell'allenatore tattico. Ha esperienze molto importanti ...

