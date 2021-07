LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: azzurre a caccia del bronzo con gli Stati Uniti! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.06: Appuntamento alle 11.30 con la finale per il bronzo, dove l’Italia affronterà gli Stati Uniti. 8.03: Davvero una delusione enorme per il fioretto femminile italiano. Una sconfitta inaspettata per come si era messa la sfida (Italia sul +11). Purtroppo le azzurre hanno subito una rimonta clamorosa. Molto discutibile la scelta di mettere Arianna Errigo nell’ultima rotazione. 43-45 Purtroppo tocca Thibus. L’Italia perde clamorosamente una semifinale che sembrava già vinta. 43-44 Stoccata di Errigo. Serve un miracolo. 42-44 Altra stoccata francese. Francia ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.06: Appuntamento alle 11.30 con la finale per il, dove l’Italia affronterà gliUniti. 8.03: Davvero una delusione enorme per il fioretto femminile italiano. Una sconfitta inaspettata per come si era messa la sfida (Italia sul +11). Purtroppo lehanno subito una rimonta clamorosa. Molto discutibile la scelta di mettere Arianna Errigo nell’ultima rotazione. 43-45 Purtroppo tocca Thibus. L’Italia perde clamorosamente una semifinale che sembrava già vinta. 43-44 Stoccata di Errigo. Serve un miracolo. 42-44 Altra stoccata francese. Francia ...

