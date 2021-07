La Terra è in pericolo! Gigante asteroide in avvicinamento | la data della presunta catastrofe

Advertising

pigi02 : RT @ProVitaFamiglia: ??#DDLZAN - IL PERICOLO DI PENSARE, IL PERICOLO DI PARLARE Il 1 agosto, alle ore 20.30, @jacopocoghe, il Sen. @SimoPil… - MinaRompani : RT @ProVitaFamiglia: ??#DDLZAN - IL PERICOLO DI PENSARE, IL PERICOLO DI PARLARE Il 1 agosto, alle ore 20.30, @jacopocoghe, il Sen. @SimoPil… - CaterinaDeMedi3 : RT @ProVitaFamiglia: ??#DDLZAN - IL PERICOLO DI PENSARE, IL PERICOLO DI PARLARE Il 1 agosto, alle ore 20.30, @jacopocoghe, il Sen. @SimoPil… - antonellacirce1 : RT @ProVitaFamiglia: ??#DDLZAN - IL PERICOLO DI PENSARE, IL PERICOLO DI PARLARE Il 1 agosto, alle ore 20.30, @jacopocoghe, il Sen. @SimoPil… - vittoriosechi2 : RT @ProVitaFamiglia: ??#DDLZAN - IL PERICOLO DI PENSARE, IL PERICOLO DI PARLARE Il 1 agosto, alle ore 20.30, @jacopocoghe, il Sen. @SimoPil… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra pericolo

Tra Argegno e Colonno i mezzi per il movimentodel Corpo nazionale hanno liberato la SS 340 da una frana che ostruiva la circolazione. Colpita da smottamenti anche Laglio, dove in località ...(Leggi qui Senza "scaricare a" resta tutto campato in aria ). Diurni contro i l fronte del no ... Questo è il veroche ci troviamo ad affrontare oggi. La classe imprenditoriale locale che ...La Scienza è seriamente preoccupata per i “segni vitali” del Pianeta Terra: stanno peggiorando al punto da essere vicini al punto di non ritorno ...Le ultime ondate di calore preoccupano gli scienziati che hanno tastato i ‘segni vitali’ del Pianeta Terra con sincera preoccupazione. Il loro drastico peggioramento potrebbe ...