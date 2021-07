La melassa del video-abbecedario di Giuseppe Conte (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuvole in slow motion e fly-cam (o è un banale drone?) su colline gialle di grano. Musica ambient. E subito la memoria si inceppa: me la ricordavo diversa, la colonna sonora al glucosio negli spot Mulino Bianco di Wim Wenders. Acqua chiara, laghi blu e boschi verdi. Un cervo con le corna. La memoria sgomita: ma quale Wenders, è lo spot di Gabriele Muccino per le clementine di Calabria. Poi una voce, quella voce: “Siamo ciò in cui crediamo”. Forse è Dio, nei Dieci comandamenti di Cecil B. DeMille. Flora, fauna e niente cemento. Una turista a fiori vaga in un sito di beni culturali. Una mano sfoglia un libro, il dettaglio di un computer. “Diritto alla conoscenza”, sussurra la voce (niente ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuvole in slow motion e fly-cam (o è un banale drone?) su colline gialle di grano. Musica ambient. E subito la memoria si inceppa: me la ricordavo diversa, la colonna sonora al glucosio negli spot Mulino Bianco di Wim Wenders. Acqua chiara, laghi blu e boschi verdi. Un cervo con le corna. La memoria sgomita: ma quale Wenders, è lo spot di Gabriele Muccino per le clementine di Calabria. Poi una voce, quella voce: “Siamo ciò in cui crediamo”. Forse è Dio, nei Dieci comandamenti di Cecil B. DeMille. Flora, fauna e niente cemento. Una turista a fiori vaga in un sito di beni culturali. Una mano sfoglia un libro, il dettaglio di un computer. “Diritto alla conoscenza”, sussurra la voce (niente ...

Ultime Notizie dalla rete : melassa del Alle radici della dissoluzione. Neocapitalismo e 'sessualità' ... che penetra nei recessi più intimi dell'anima tramite il consumo indotto di immagini onnipresenti, è sommamente funzionale al capitale ubiquo, che, nella melassa indistinta del "nuovo umanesimo", ...

4 insospettabili ingredienti per dire addio alle gambe gonfie e pesanti ...minuto a dirigere il getto dell'acqua fresca dalle caviglie verso il ginocchio ed approfittiamo del ...tisane per alleviare questi fastidi sono quella con le foglie di nocciolo e quella alla melassa e ...

Mons. Giuseppe Imperato: novant'anni sulla breccia di Francesco Criscuolo Oggi, 22 luglio 2021, Mons. Giuseppe Imperato, esponente di punta del clero della diocesi di Amalfi - Cava de' Tirreni, compie 90 anni. È un giorno che va annoverato, secondo il ...

