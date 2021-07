La Ever Given arriva a Rotterdam, fine del viaggio (Di giovedì 29 luglio 2021) La Ever Given è arrivata a destinazione. La portacontainer più conosciuta del mondo è attraccata al porto di Rotterdam quattro mesi dopo l'incidente nel canale di Suez dove si era incagliata bloccando ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Lata a destinazione. La portacontainer più conosciuta del mondo è attraccata al porto diquattro mesi dopo l'incidente nel canale di Suez dove si era incagliata bloccando ...

Advertising

ilpost : La nave Ever Given è arrivata infine a destinazione - BLIND_DATA24 : RT @guidoolimpio: Ever Given è arrivata alla meta... - Paolo_Lepri : RT @guidoolimpio: - guidoolimpio : Ever Given è arrivata alla meta... - guidoolimpio : -