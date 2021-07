La carica virale dei vaccinati è la stessa dei non vaccinati? Fauci parla di «casi rari» e della variante Delta (Di giovedì 29 luglio 2021) Circola uno intervento di Anthony Fauci, tenuto durante un’intervista andata in onda il 27 luglio 2021 sul canale televisivo americano MSNBC, con il seguente commento: «Fauci: la carica virale nei vaccinati è la stessa dei non vaccinati». Questa citazione proverebbe a smentire quanto viene dichiarato da scienziati e istituzioni, ossia che «il vaccino serve per proteggere se stessi e gli altri». Non è la prima volta che viene contestata quest’ultima affermazione, avevamo trattato già in passato questa tematica in alcuni articoli di Open ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021) Circola uno intervento di Anthony, tenuto durante un’intervista andata in onda il 27 luglio 2021 sul canale televisivo americano MSNBC, con il seguente commento: «: laneiè ladei non». Questa citazione proverebbe a smentire quanto viene dichiarato da scienziati e istituzioni, ossia che «il vaccino serve per proteggere se stessi e gli altri». Non è la prima volta che viene contestata quest’ultima affermazione, avevamo trattato già in passato questa tematica in alcuni articoli di Open ...

fattoquotidiano : Fauci: “Vaccinati o no contagiosità identica”. Virologo USA “Stessa carica virale nei contagiati da Delta”. Non se… - SperanzeGrandi : RT @barbarab1974: Facciamo un ulteriore sforzo, rinc@. Poteva draghi non sapere l’ ovvietà che anche il punturato ha carica virale ? No. Qu… - Signor_Chester : RT @barbarab1974: Avvisare #mattarella sulla carica virale identica tra V e non-V così magari la smette di dire cafonate su argomenti che n… - MarcelloBotzo : RT @molumbe: Fauci: “Nella mucosa delle persone vaccinate contagiate dalla variante delta c’è esattamente lo stesso livello di carica viral… - Costanz00242134 : RT @molumbe: Fauci: “Nella mucosa delle persone vaccinate contagiate dalla variante delta c’è esattamente lo stesso livello di carica viral… -