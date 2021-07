Incendio: fumo in carreggiata, chiuso il tratto di autostrada San Severo-Foggia A14, rogo all'altezza del chilometro 535 (Di giovedì 29 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle 15:20 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, in entrambe le direzioni, a causa del fumo scaturito da un Incendio che sta interessando l’area limitrofa all’autostrada, all’altezza del Km 535. Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso in ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle 15:20 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamenteilcompreso tra San, in entrambe le direzioni, a causa delscaturito da unche sta interessando l’area limitrofa all’, all’del Km 535. Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno delin ...

repubblica : Incendi in Sardegna, le fiamme minacciano le case: 'Almeno 20mila ettari in fumo, danni incalcolabili' - LuceverdeRadio : ????? #Autostrade #Incendio - A14 Pescara Bari ? TRATTO CHIUSO tra San Severo e Foggia >< ?? ?? CODA di 1 Km in… - TrafficoA : A14 - San Severo-Foggia - Fumo A14 bologna-Taranto Fumo tra San Severo e Foggia per incendio - TrafficoA : A16 - Cerignola-Canosa - Fumo A16 napoli-Canosa Fumo tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto per incendio - TrafficoA : A14 - Foggia-Cerignola - Fumo A14 bologna-Taranto Fumo tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est per incendio -