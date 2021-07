Il Movimento 5 Stelle di Conte dichiara vittoria a metà

(Di giovedì 29 luglio 2021) Non è la nostra riforma, ma il risultato è ottenuto» dice Giuseppealla fine del consiglio dei ministri che ha visto gli esponenti deldare il via libera al testo sulla giustizia, dopo giorni di trattative e un rush finale che ruota tutto attorno al primo comma del 416 bis del codice penale, quello relativo ai reati connessi alla mafia ma non collocati all’interno del perimetro della criminalità organizzata. «I processi per mafia e terrorismo non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Avevamo detto, non possiamo transigere sui processi per mafia e terrorismo: è un risultato che abbiamo ottenuto", dice il leader in pectore delGiuseppe Conte, all'uscita dal ...Il contributo delcome sempre è stato determinante". E il presidente della Camera Roberto Fico : "Senza dubbio Giuseppe Conte ha gestito la trattativa" sulla riforma della ...Dimensioni testo Piccolo. Normale. Grande. Buone notizie: gli italiani si sono messi in fila sia per vaccinarsi che per firmare i referendum sulla giustizia. Purtroppo però da una parte l’ex premier G ...Nel Movimento festeggiano. L’accordo sulla Giustizia viene vissuto come «una vittoria ai calci di rigore». C’è chi sottolinea «l’importanza di avere finalmente una guida riconosciuta dopo tanti mesi, ...