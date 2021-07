Ikram Nazih la studentessa italo-marocchina arrestata e condannata a 3 anni e mezzo di carcere per un post (Di giovedì 29 luglio 2021) Ikram Nazih è una studentessa di 23 anni di origine italo-marocchina, condannata a 3 anni di carcere in Marocco per un post pubblicato su Facebook e ritenuto offensivo da parte delle autorità religiose. L’accusa è quella di oltraggio all’Islam, ma la storia di Ikram Nazih ricorda molto da vicino quella di un altro studente, Patrick Zaki, in carcere in Egitto con l’accusa i terrorismo sempre per dei post pubblicati su Facebook e ritenuti dal governo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 luglio 2021)è unadi 23di originea 3diin Marocco per unpubblicato su Facebook e ritenuto offensivo da parte delle autorità religiose. L’accusa è quella di oltraggio all’Islam, ma la storia diricorda molto da vicino quella di un altro studente, Patrick Zaki, inin Egitto con l’accusa i terrorismo sempre per deipubblicati su Facebook e ritenuti dal governo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ikram Nazih Le accuse di "blasfemia" migrano ormai tra i continenti Ikram Nazih ha ventitré anni, è nata in Italia da genitori marocchini, ha vissuto quasi soltanto nel nostro paese, ne ha acquisito la cittadinanza e ha cominciato a frequentare l'università di ...

Vittime? Dipende. Cortei per Youns, silenzio per Ikram Sfilate per l'africano irregolare ucciso a Voghera dall'assessore della Lega, ma oblio sulla prigionia dell'italo - marocchina Ikram Nazih .

Ikram Nazih, la giovane italo-marocchina condannata per un post su Facebook Eco Internazionale Iran, una manifestazione a sostegno del Khuzestan: “La popolazione è disperata” A Bologna un presidio organizzato dall’Associazione democratica degli italiani in Italia per chiedere alla comunità internazionale di occuparsi delle manifestazioni sedate con la violenza che stanno s ...

Marocco, Amnesty: liberare Ikram Nazih, condanna sproporzionata ?Il portavoce Riccardo Noury sul caso della cittadina italo-marocchina di 23 anni originaria di Vimercate, nella Brianza, condannata a tre anni di carcere per aver condiviso su Facebook una vignetta s ...

