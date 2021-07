Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 29 luglio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano una situazione stabile per Fratelli d'Italia, che resta primo partito, Lega e Pd (tutti in leggero calo); mentre recuperano il M5S e Forza Italia L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 26 luglio FdI - 20,3 (-0,2% rispetto al 19 luglio) Lega - 20% (-0,1%) Pd - 18,7% (-0,3%) M5S - 15,8% (+0,6%) FI - 7,1% (+0,6%) Italia Viva - 2,1% (-0,1%) - Ipsos per il Corriere della Sera del 25 luglio Lega - 21,1% (+1% rispetto al 13 giugno) Pd - 20,9% (+1,2%) FdI - 19% (-0,4%) M5S - 17,1% (+0,6%) FI - 7% (-0,9%) Italia Viva - 1,9% ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 luglio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano una situazione stabile per Fratelli d'Italia, che resta primo partito, Lega e Pd (tutti in leggero calo); mentre recuperano il M5S e Forza Italia L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 26 luglio FdI - 20,3 (-0,2% rispetto al 19 luglio) Lega - 20% (-0,1%) Pd - 18,7% (-0,3%) M5S - 15,8% (+0,6%) FI - 7,1% (+0,6%) Italia Viva - 2,1% (-0,1%) - Ipsos per il Corriere della Sera del 25 luglio Lega - 21,1% (+1% rispetto al 13 giugno) Pd - 20,9% (+1,2%) FdI - 19% (-0,4%) M5S - 17,1% (+0,6%) FI - 7% (-0,9%) Italia Viva - 1,9% ...

