FS Sistemi Urbani e Regione Campania siglano accordo per hub “Napoli Porta est” (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – E’ stato siglato a Napoli il Protocollo che prevede la rigenerazione urbana delle aree dismesse dell’ex scalo merci FS di Napoli Centrale ed una nuova funzionalità strategica per l’hub di interscambio tra servizi Alta Velocità e Trasporto Pubblico Locale di Piazza Garibaldi. Interventi – si legge sula testata FS News – che si inseriscono nell’ambito del progetto di potenziamento dell’hub intermodale “Napoli Porta Est”. Il memorandum of understanding è stato siglato da Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, e Vincenzo De Luca, Presidente della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – E’ stato siglato ail Protocollo che prevede la rigenerazione urbana delle aree dismesse dell’ex scalo merci FS diCentrale ed una nuova funzionalità strategica per l’hub di interscambio tra servizi Alta Velocità e Trasporto Pubblico Locale di Piazza Garibaldi. Interventi – si legge sula testata FS News – che si inseriscono nell’ambito del progetto di potenziamento dell’hub intermodale “Est”. Il memorandum of understanding è stato siglato da Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS, e Vincenzo De Luca, Presidente della ...

Advertising

TeleradioNews : Vivibilità con i Sistemi Urbani FS - TeleradioNews : Vivibilità con i Sistemi Urbani FS - ferpress : Accordo per il nodo intermodale “#Napoli Porta Est”. Firmato tra AD di FS Sistemi Urbani e presidente Regione - - nicola_succi : Peccato che siano due situazioni opposte! I nazisti adottavano sistemi puramente razzisti , di odio e discriminator… - MeritaSocial : ???“Le infrastrutture dovranno essere l'opportunità per far nascere nuove industrie” Rivedi l'intervento di Carlo D… -