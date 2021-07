Fognini urla: 'Sono un fr...'. Poi le scuse in serata: amo la comunità Lgbt (Di giovedì 29 luglio 2021) Il video della sua sfuriata ha fatto il giro del mondo. E di certo non gli ha fatto bella pubblicità, soprattutto perché lo scenario è quello super internazionale delle Olimpiadi di Tokyo. Fabio ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) Il video della sua sfuriata ha fatto il giro del mondo. E di certo non gli ha fatto bella pubblicità, soprattutto perché lo scenario è quello super internazionale delle Olimpiadi di Tokyo. Fabio ...

Advertising

zazoomblog : Fabio Fognini a Tokyo 2020 urla parole omofobe: “Sono un fr…” - #Fabio #Fognini #Tokyo #parole - pairsonnalitesN : ITGMT — Fognini urla “frocio” in campo, poi le scuse: “Il caldo dà alla testa, amo la comunità LGBT”: Il tennista i… - pairsonnalitesF : [ Stigmabase IT ] Fognini urla “frocio” in campo, poi le scuse: “Il caldo dà alla testa, amo la comunità LGBT”: Il… - premessoche : RT @fanpage: Ultim'ora Fabio Fognini ha chiesto scusa #Tokyo2020 - pairsonnalitesF : Tokyo 2020, Fognini urla «fro***»…': Amo la comunità Lgbt» – Il video. Open un minuto fa. «Il caldo dà alla testa!»… -