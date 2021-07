Fognini chiede scusa alla comunità Lgbt per gli autoinsulti omofobi

(Di giovedì 29 luglio 2021) Non erano passate inosservate le imprecazioni che Fabioha rivolto verso se stesso nel match perduto contro il russo Medvedev. Il tennista si è definito più volte frocio, dando al termine frocio una connotazione negativa. «Sei un frocio, qui c’è un frocio. Sei un frocio perché devi tirarle sopra la rete». Sul web si è scatenata la polemica. Il tennista italiano ha poi chiestosu Instagram con uno status: Il caldo dàtesta. Nel match ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Amo lae mi scuso per la ...

napolista : Si era più volte definito frocio nell’incontro con Medvedev. Lui su Instagram: «Nel match ho usato un’espressione… - avvmacellaro : RT @Marzia_M: Tra un #Fognini a cui scappa un “frocio” e un #Berrettini con la maglia dei Black Lives Matter, io scelgo Fognini… poi però c… - Marzia_M : Tra un #Fognini a cui scappa un “frocio” e un #Berrettini con la maglia dei Black Lives Matter, io scelgo Fognini…… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: Fabio Fognini usa una parola forte per insultarsi, poi chiede scusa alla comunità LGBTQ+ - OA_Sport : Fabio Fognini usa una parola forte per insultarsi, poi chiede scusa alla comunità LGBTQ+ -

Tokyo 2020, Fabioscusa per gli insulti omofobi Il caldo dà alla testa! Nel match di oggi ho usato un'espressione davvero stupida verso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la ...Fabioscusa per la frase utilizzata oggi nel corso del match contro Medvedev. Il taggiasco ha usato un'espressione infelice e lesiva degli omosessuali, rivolgendo verso se stesso l'epiteto '...Fognini e Giorgi eliminati da Svitolina e Medvedev. Djokovic vince in singolare e doppio e poi ottiene udienza dell'ITF: si giocherà dopo le 15 giapponesi per il caldo ...Sui social prova a spiegare: «Il caldo dà alla testa, amo la comunità Lgbt». Ci risiamo, con Fabio Fognini. di Marco Imarisio, inviato a Tokyo. Il tennista e l’urlo nel match perso con Medvedev: «Sei ...