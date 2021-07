“Fascisti, vergognatevi”: Fratelli d’Italia occupa l’Aula contro il Green Pass, bagarre alla Camera (Di giovedì 29 luglio 2021) Decreto Covid, Fratelli d’Italia occupa la Camera: “No al Green Pass” bagarre alla Camera durante la discussione sull’ultimo decreto Covid con i deputati di Fratelli d’Italia che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 luglio, hanno occupato l’Aula, esponendo cartelli “No Green Pass”. Durante i voti sulle pregiudiziali di costituzionalità sull’ultimo decreto Covid, che stabilisce, a partire dal 6 agosto, l’obbligatorietà del ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021) Decreto Covid,la: “No aldurante la discussione sull’ultimo decreto Covid con i deputati diche nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 luglio, hannoto, esponendo cartelli “No”. Durante i voti sulle pregiudiziali di costituzionalità sull’ultimo decreto Covid, che stabilisce, a partire dal 6 agosto, l’obbligatorietà del ...

