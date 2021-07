Draghi media con Salvini sulla giustizia e prende tempo sulla scuola (Di giovedì 29 luglio 2021) Il premier Mario Draghi ha preferito la via della prudenza, evitando di concentrare in 48 ore la nuova stretta sulla scuola da un lato e la mediazione definitiva sulla giustizia. Meglio un passo alla volta: incassare prima l’accordo sulla riforma del processo penale e poi, la prossima settimana, passare alla decisione sugli obblighi richiesti al personale scolastico per il rientro in aula. La decisione è arrivata dopo il faccia a faccia di ieri con Matteo Salvini. Il leader della Lega, scrive Repubblica, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 luglio 2021) Il premier Marioha preferito la via della prudenza, evitando di concentrare in 48 ore la nuova strettada un lato e lazione definitiva. Meglio un passo alla volta: incassare prima l’accordoriforma del processo penale e poi, la prossima settimana, passare alla decisione sugli obblighi richiesti al personale scolastico per il rientro in aula. La decisione è arrivata dopo il faccia a faccia di ieri con Matteo. Il leader della Lega, scrive Repubblica, ...

Advertising

RaiNews : Cresce la protesta nelle città italiane contro l'obbligo del #greenpass nei luoghi pubblici al chiuso. Cori in nome… - riotta : Troppi magistrati di accusa spiegano dunque, sui loro media di lobby, che il presidente Mattarella, il presidente D… - Corriere : ?? In Lombardia la media giornaliera passata addirittura da 15 mila a più di 48 mila - repubblica : Governo, Draghi media con Salvini per chiudere sulla giustizia. E sui docenti prende tempo - abesibe : RT @Ste_Mazzu: A vedere il rilievo dato sui media e la condanna unanime dei giornalisti pare che Travaglio abbia definito Draghi un 'rifiut… -