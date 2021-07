Dopo Temptation Island | Manuela sorprende Luciano Il video sui social

(Di giovedì 29 luglio 2021)Carrieroil suol’uscita insieme da. Ecco cos’è accaduto Nell’ultima edizione disi è discusso molto della coppia formata dae Stefano, hanno partecipato al reality per risolvere e trovare una soluzione ai loro problemi di coppia.aver scoperto diversi tradimenti di Stefano, non riusciva più a fidarsi di lui e solo durante il reality è riuscita a compiere delle scelte. Nel villaggio delle fidanzate, giorno ...

Advertising

infoitcultura : Temptation Island, la storia d’amore tra Manuela e Luciano: la rettifica dopo la diretta su Instagram - infoitcultura : Luciano Punzo e Manuela Carriero/ Video: la romantica sorpresa dopo Temptation Island - zazoomblog : Temptation Island la storia damore tra Manuela e Luciano: la rettifica dopo la diretta sui social - #Temptation… - zazoomblog : Temptation Island la storia damore tra Manuela e Luciano: la rettifica dopo la diretta sui social - #Temptation… - Christian91ce : LE COPPIE DI TEMPTATION ISLAND UN MESE DOPO! Reaction Ultima Puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Temptation

... durante questa edizione diIsland . I due sembravano molto presi, al punto che il pubblico ha pensato ad una possibile relazioneil programma. Terminato il falò, Davide e Jessica si ...3 curiosità su Manuela Carriero -la partecipazione aIsland ha modificato il suo profilo Instagram , creandone uno nuovo di zecca in cui non ha lasciato traccia della sua 'vecchia' ...Manuela Carriero sorprende il suo Luciano, dopo l’uscita insieme da Temptation Island. Ecco cos’è accaduto. Nell’ultima edizione di Temptation Island si è discusso molto d ...In molti hanno accusato Davide Basolo di aver recitato una parte con Jessica Mascheroni ma lui lo nega e si difende dalle accuse ...