Dal Cdm via libera ai decreti per riorganizzare Mise e Mite Cingolani | “Passo fondamentale per l’attuazione del Pnrr”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Una riorganizzazione dei ministeri della Transizione Economica e dello Sviluppo Economico. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che rivede in parte ruolo e competenze dei due dicasteri, anche in funzione dello sfruttamento delle risorse in arrivo dal Recovery Fund. “Si tratta di unper dare piena operatività alla transizione ecologica attraverso l’impiego degli strumenti e delle risorse del– ha dichiarato il ministro Roberto– Sarà una vera e propria rigenerazione che consentirà di superare quegli ostacoli di origine burocratica, tecnologica e strutturale e rendere la ...

Advertising

massimogiorgi5 : @luigidimaio @SPatuanelli @DadoneFabiana @FedericoDinca USVITE DAL CDM E LASCIATE CHE VOTINO LORO. @M5S_Camera… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Insigne potrebbe restare a scadenza di contratto come accadde a Mertens che poi rinnovò a poche settimane dal 30… - Venice_Mariposa : @LaNotiziaTweet Certo anche la Boschi usciva dal CdM quando parlavano di banche ?? - CalcioNapoli24 : - LepantoVienna : @AieieBrazov3 @MariaRosaPira @MarcoGoodLuck @La7tv È stato votato solo dal CDM (quindi il governo). Nessun parlamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Cdm

Lo comunica il Mims in una nota sottolineando che "il nuovo processo di pianificazione si inquadra nella strategia adottataMinistero in linea con il cambio di denominazione e con i contenuti del ...In ogni caso, sottolineano fonti qualificate, sul testo approvato ogginon ci saranno ulteriori spazi di mediazione. Ipotesi astensione E ci sarebbe anche l'ipotesi dell'astensione in ...(Teleborsa) – Approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, l’allegato infrastrutture al Documento di Economia e Finanza introduce un nuovo approccio, basato sui principi dello sviluppo sostenibile, per ...Il M5s dilata i tempi della discussione della riforma Cartabia e si presenta in ritardo al Cdm convocato da Mario Draghi, scatenando l'ira degli altri partiti ...