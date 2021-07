Crimson Desert dei creatori di Black Desert Online rinviato. Niente lancio nel 2021 (Di giovedì 29 luglio 2021) Un altro gioco atteso per quest'anno ha subito un rinvio. Si tratta di Crimson Desert dei creatori di Black Desert Online. Il titolo era atteso entro il 2021 ma Pearl Abyss ha confermato che i fan dovranno attendere ancora un po'. Su Twitter, lo studio ha spiegato i motivi che hanno portato a questa decisione: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021) Un altro gioco atteso per quest'anno ha subito un rinvio. Si tratta dideidi. Il titolo era atteso entro ilma Pearl Abyss ha confermato che i fan dovranno attendere ancora un po'. Su Twitter, lo studio ha spiegato i motivi che hanno portato a questa decisione: Leggi altro...

Advertising

infoitscienza : Crimson Desert rinviato, l’uscita non avverrà nel 2021: Pearl Abyss spiega perché – Notizia – PCVideogiochi per PC… - GamingToday4 : Crimson Desert rinviato, l’uscita non avverrà nel 2021: Pearl Abyss spiega perché - Multiplayerit : Crimson Desert rinviato, l'uscita non avverrà nel 2021: Pearl Abyss spiega perché -

Ultime Notizie dalla rete : Crimson Desert Black Desert Online: Sage Class finalmente disponibile su console Pearl Abyss ha recentemente rivelato che l'imminente Crimson Desert non è un MMORPG e avrà un impatto minimo sullo sviluppo di BDO. In effetti, il team prevede che rimanga per almeno altri cinque ...

Black Desert Online: Sage Class finalmente disponibile su console Pearl Abyss ha recentemente rivelato che l'imminente Crimson Desert non è un MMORPG e avrà un impatto minimo sullo sviluppo di BDO. In effetti, il team prevede che rimanga per almeno altri cinque ...

Crimson Desert rinviato, l'uscita non avverrà nel 2021: Pearl Abyss spiega perché Multiplayer.it Crimson Desert rinviato al 2022 Peal Abyss annuncia quest'oggi che Crimson Desert non uscirà più quanto previsto, il periodo di lancio passa dalla fine del 2021 al 2022 inoltrato. Nel ...

Crimson Desert rinviato ma ancora in uscita nel 2020 Peal Abyss annuncia quest'oggi che Crimson Desert non uscirà più quanto previsto ma il lancio avverrà più tardi, sempre nel corso del 2021, anche se non è ...

Pearl Abyss ha recentemente rivelato che l'imminentenon è un MMORPG e avrà un impatto minimo sullo sviluppo di BDO. In effetti, il team prevede che rimanga per almeno altri cinque ...Pearl Abyss ha recentemente rivelato che l'imminentenon è un MMORPG e avrà un impatto minimo sullo sviluppo di BDO. In effetti, il team prevede che rimanga per almeno altri cinque ...Peal Abyss annuncia quest'oggi che Crimson Desert non uscirà più quanto previsto, il periodo di lancio passa dalla fine del 2021 al 2022 inoltrato. Nel ...Peal Abyss annuncia quest'oggi che Crimson Desert non uscirà più quanto previsto ma il lancio avverrà più tardi, sempre nel corso del 2021, anche se non è ...