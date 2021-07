Confindustria Salerno, Next Generation a Giffoni: Gi a confronto sul futuro dell’imprenditoria in provincia (Di giovedì 29 luglio 2021) Giffoni come simbolo di cambiamento, di sviluppo, di formazione e di opportunità. È con questa immagine che i giovani di Confindustria Salerno si sono riuniti all’interno del primo panel di Next Generation, rassegna a cura di Giffoni Innovation Hub, dal titolo “Ecosistema Sud Salerno: provincia per giovani innovatori“. Ad introdurre l’evento, tenutosi lunedì 26 luglio nella Sala Verde della Multimedia Valley, alla presenza anche dei talent under 30 del Dream Team, è stato Antonino Muro, Account Manager e co-founder di Giffoni Innovation ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 luglio 2021)come simbolo di cambiamento, di sviluppo, di formazione e di opportunità. È con questa immagine che i giovani disi sono riuniti all’interno del primo panel di, rassegna a cura diInnovation Hub, dal titolo “Ecosistema Sudper giovani innovatori“. Ad introdurre l’evento, tenutosi lunedì 26 luglio nella Sala Verde della Multimedia Valley, alla presenza anche dei talent under 30 del Dream Team, è stato Antonino Muro, Account Manager e co-founder diInnovation ...

Advertising

ConfindustriaSa : RT @ConfindustriaSa: #Indagine Customer Satisfaction Aziende Associate ?? In news il link per compilare un #questionario e dire la tua sui s… - vito_salern : RT @ConfindustriaSa: #Indagine Customer Satisfaction Aziende Associate ?? In news il link per compilare un #questionario e dire la tua sui s… - ConfindustriaSa : #Indagine Customer Satisfaction Aziende Associate ?? In news il link per compilare un #questionario e dire la tua su… - GGI_SALERNO : RT @GiffoniHub: Oggi, lunedì 26 luglio, si terrà il Panel “Ecosistema Sud - Salerno: Provincia per Giovani Innovatori” con Giovani Confindu… - lucariello : RT @GiffoniHub: Oggi, lunedì 26 luglio, si terrà il Panel “Ecosistema Sud - Salerno: Provincia per Giovani Innovatori” con Giovani Confindu… -